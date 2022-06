Gigi D'Alessio non si trattiene: "Non posso più nasconderlo, finalmente posso dirvelo" (Di lunedì 27 giugno 2022) Gigi D'Alessio sta vivendo un momento molto emozionante della sua carriera. Il suo successo sembra inarrestabile, soprattutto dopo il grande concerto organizzato per i suo 30 anni di carriera. Ora sembra che per il cantautore napoletano sia prevista una trasmissione tutta sua. Gigi D'Alessio ha cominciato la sua carriera giovanissimo. La musica è stato il suo modo per riscattarsi dalla realtà difficile del quartiere napoletano in cui viveva. Come lo stesso cantautore ha più volte affermato, è stata la musica a salvarlo dalle strade sbagliate che poteva prendere. Si è diplomato al conservatorio ed ha deciso che la sua passione per la musica doveva diventare il suo lavoro ed ha fatto di tutto pur di arrivare in cima. Apprezzato da tutti come musicista, ma anzitutto come persona, per l'evento tenutosi a Piazza del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 giugno 2022)D'sta vivendo un momento molto emozionante della sua carriera. Il suo successo sembra inarrestabile, soprattutto dopo il grande concerto organizzato per i suo 30 anni di carriera. Ora sembra che per il cantautore napoletano sia prevista una trasmissione tutta sua.D'ha cominciato la sua carriera giovanissimo. La musica è stato il suo modo per riscattarsi dalla realtà difficile del quartiere napoletano in cui viveva. Come lo stesso cantautore ha più volte affermato, è stata la musica a salvarlo dalle strade sbagliate che poteva prendere. Si è diplomato al conservatorio ed ha deciso che la sua passione per la musica doveva diventare il suo lavoro ed ha fatto di tutto pur di arrivare in cima. Apprezzato da tutti come musicista, ma anzitutto come persona, per l'evento tenutosi a Piazza del ...

Pubblicità

gmduello : Il PizzaVillage a Napoli sta coinvolgendo 30mila persone a sera, dal 17 al 26 giugno, con Sangio, Noemi, Dargen, Ma… - BarbascuraX : Gigi D’Alessio sceglie come nome di uno spettacolo « Uno come te ». Inizia dicendo « sono venute un sacco di person… - t4rantella : gigi d'alessio - nonsonomaky : gigi d’alessio - hadesmoreau : marisol hades jonas ginevra — - quando amos me l'ha presentata, molto piccoli - beh, lo conosco da una vita - *batt… -