Gf Vip 7 | un’iconica cantante opinionista insieme a Sonia Bruganelli | ecco di chi si tratta

Leggi su isaechia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo, TvBlog ha rivelato chi potrebbe affiancare quest’ultima, nel ruolo di, nella prossima edizione del Gf Vip. Pare infatti che la scelta di Alfonso Signorini sia ricaduta su Orietta Berti: Chi sarà al fianco della moglie di Paolo Bonolis? A questa domanda siamo in grado di rispondere ed il nome è per certi versi sorprendente, come sorprendente pare sarà questa edizione numero sette del Grande fratello vip. La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è caduta su Orietta Berti. Ladi tanti successi canori del repertorio musicale italiano e da qualche anno personaggio televisivo a tutto tondo dunque sarà al fianco dinella prossima edizione del Grande fratello vip 7 e dovrà quindi rinunciare a tornare fra ...