Fondo | Gabrielleschi è bronzo mondiale nella 5 km | “Voluto a tutti i costi”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Budapest – Un’ora di pausa dalla gara maschile, poi esce fuori Giulia Gabbrielleschi che raggiunge uno storico terzo posto5 km aldi Budapest, nelle gare dedicate al: una medaglia mai conquistata a livello individuale (dopo tre podi in staffetta in altrettante edizioni) che consente alla Federazione Italiana Nuoto di cogliere il 17esimo metalloa Budapest. La ventiseienne fiorentina di Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, si attacca subito ai piedi dell’olimpionica e pluri campionessa internazionale Ana Marcela Cuna. La brasiliana risulta imprendibile e vince in 57’52?9; l’azzurra è premiata dalla tattica e chiude al terzo posto in 57’54?9, precedendo la tedesca Leonie Beck, ieri oro in staffetta, a +3?3. Seconda la trenatuenne francese Aurélie Muller (57’53?8), abbonata all’argento avendolo ...

