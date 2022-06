Clarissa rompe il silenzio | “Le Selassiè non sono una banconota da 500 Euro”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 giugno 2022)ha preso la parola su Instagram dove ha risposto alle domande dei fan: toccata anche una delicata questione Con una serie infinita di stories, la più giovane delle tre sorelle apprezzate nell’ultima edizione del GF Vip, ha parlato a ruota libera. La principessa ha toccato tanti temi su Instagram interagendo con i fan. Per una vasta schiera di persone pazze delleovviamente c’è un’altra fetta che proprio non riesce a digerire le tre ex gieffine, che dividono dunque molti degli appassionati del reality di Canale Cinque. Un follower ha chiesto alla giovane come si spiega l’astio nei loro confronti eha chiarito una volta per tutte: “Non si può piacere a tutti perché non siamo delle banconote da 500. Non potremo ...