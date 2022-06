Bielorussia | blocco delle accoglienze per i bimbi di Chernobyl | è tempo di un esame di coscienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) di Tullio Rapone Una volta erano tanti. Venivano in Europa e in Italia per i progetti di risanamento. Soprattutto in estate non era difficile incontrarli perché ospiti di associazioni o, più spesso, di famiglie. Poi la crisi economica ne ha ridotto il numero. Perché sono state sempre meno le famiglie con le possibilità economiche per accoglierli. Poi ci si è messa di mezzo la pandemia e, dopo ancora, la guerra. Non dimentichiamo che laè fedele alleata della Russia. E ora? Vengono o non vengono questa estate? Parlando con tanti volontari impegnati nei progetti e leggendo tutte le pagine Facebook sull’argomento, l’unica conclusione a cui un comune mortale può giungere è che le certezze sono poche e la confusione tanta. Sembrava a marzo che, grazie ad un impegno comuneautorità italiane e bielorusse, la situazione si fosse sbloccata. ...