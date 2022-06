Benevento 5 | ha firmato il portiere Francesco Mambella

Pubblicità

TV7Benevento : **Siccità: Fontana, 'raccomandiamo a cittadini uso parsimonioso dell'acqua'** - - ZonaBianconeri : RT @Max_Mogavero: #Benevento, ufficiale l'acquisto di Riccardo Capellini dalla #Juventus: il centrale difensivo ha firmato un contratto tri… - Max_Mogavero : #Benevento, ufficiale l'acquisto di Riccardo Capellini dalla #Juventus: il centrale difensivo ha firmato un contrat… -

Ottopagine

...è arrivato nel 2014 passando però per le esperienze in prestito con Virtus Lanciano e. ... Haun contratto fino al 30 giugno 2025 ANDREA RANOCCHIA (MONZA) dall'Inter Il dofensore ...Il protocollopresso il Palazzo Reale di Caserta ha l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico finalizzato alla tutela del patrimonio ... Benevento, triennale per Capellini FRANCESCO LOIACONO - In Serie B il Benevento ha confermato il tecnico Fabio Caserta. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella scorsa stagione la squadra campana è riuscita a qualificarsi per i Play Of ...Il protocollo firmato presso il Palazzo Reale di Caserta ha l’obiettivo di garantire l’interesse pubblico finalizzato alla tutela del patrimonio ...