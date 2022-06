Bassano del Grappa, crolla tettoia del concerto di Elisa: feriti 2 operai - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 27 giugno 2022) La cantante Elisa Bassano del Grappa, 27 giugno 2022 - È crollata la tettoia del palco per il concerto di Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa : due persone sono rimaste ferite. ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) La cantantedel, 27 giugno 2022 - Èta ladel palco per ildiprevisto per martedì 28 giugno adel: due persone sono rimaste ferite. ...

