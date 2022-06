Auto in controsenso sull’Autostrada per 5 chilometri | due morti nello scontro frontale Bimbo tra i feriti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 giugno 2022) Avrebbe percorso circa 5contromano la Volvo Bianca che questo pomeriggio si è scontrata con una Bmw lungo l’strada A7 Milano-Genova, provocando duee tre. Le vittime sono entrambi i conducenti. Nell’incidente è rimasta coinvolta un’altra, su cui viaggiavano un uomo di 35 anni con il figlio di 4 e la cugina di 34: il bambino e la donna,in modo lieve, sono stati trasportati all’ospedale San Matteo di Pavia mentre l’uomo è stato portato con l’elisoccorso in codice rosso al San Raffaele di Milano. Sull’esatta dinamica dell’incidente indaga la polizia stradale di Milano-Ovest Assago, competente per la tratta in cui si è verificato l’incidente, tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, ...