Antonella Clerici positiva al Covid (Di lunedì 27 giugno 2022) Antonella Clerici Dopo Amadeus, il Covid ha colpito un altro conduttore Rai. Nelle scorse ore, Antonella Clerici ha infatti comunicato ai suoi follower di aver contratto il virus, motivo per cui attualmente si trova in isolamento. L’annuncio è arrivato ieri sera tramite alcune storie Instagram, in cui la padrona di casa di E’ Sempre Mezzogiorno, attualmente in pausa estiva, ha scritto: “Covid time… prima o poi tocca a tutti“ Parole a cui è seguita un’immagine dei suoi ‘pelosetti’, allegata alla didascalia “quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola“. Antonella è poi ritornata sull’argomento stamattina, postando una foto in cui fa l’aerosol accompagnata, ironicamente, dalla canzone Makumba di Noemi e Carl Brave. E’ la prima volta – stando a quanto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 giugno 2022)Dopo Amadeus, ilha colpito un altro conduttore Rai. Nelle scorse ore,ha infatti comunicato ai suoi follower di aver contratto il virus, motivo per cui attualmente si trova in isolamento. L’annuncio è arrivato ieri sera tramite alcune storie Instagram, in cui la padrona di casa di E’ Sempre Mezzogiorno, attualmente in pausa estiva, ha scritto: “time… prima o poi tocca a tutti“ Parole a cui è seguita un’immagine dei suoi ‘pelosetti’, allegata alla didascalia “quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola“.è poi ritornata sull’argomento stamattina, postando una foto in cui fa l’aerosol accompagnata, ironicamente, dalla canzone Makumba di Noemi e Carl Brave. E’ la prima volta – stando a quanto ...

