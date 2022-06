Aldo: “Una ‘Boccata d’aria’ senza trio con Giovanni e Giacomo” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ bello cambiare ‘gamma’ nel tempo: questo film per me è davvero una ‘Boccata d’aria’ e le cose che mi porto dietro mi danno comunque sicurezza”. E’ un Aldo Baglio diverso da quello impresso nella mente degli spettatori legato al trio comico Aldo-Giovanni-Giacomo e lo confessa candidamente presentando a Taormina il suo ultimo film da protagonista, ‘Una boccata d’aria’ affiancato da Lucia Ocone – con cui “c’è sintonia sul set e feeling nei rapporti personali” assicurano entrambi – e diretto da Alessio Lauria -che ha inteso “sfruttare Aldo non come attore comico ma come interprete romantico, sentimentale”, spiega il regista – nell’ambito della 68 esima edizione del ‘Tao Film Fest’. “Sono divertente, ma con diversi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ bello cambiare ‘gamma’ nel tempo: questo film per me è davvero unae le cose che mi porto dietro mi danno comunque sicurezza”. E’ unBaglio diverso da quello impresso nella mente degli spettatori legato alcomicoe lo confessa candidamente presentando a Taormina il suo ultimo film da protagonista, ‘Una boccataaffiancato da Lucia Ocone – con cui “c’è sintonia sul set e feeling nei rapporti personali” assicurano entrambi – e diretto da Alessio Lauria -che ha inteso “sfruttarenon come attore comico ma come interprete romantico, sentimentale”, spiega il regista – nell’ambito della 68 esima edizione del ‘Tao Film Fest’. “Sono divertente, ma con diversi ...

Pubblicità

People1917 : Dedicare la vita allo sport. Fare sacrifici enormi e poi perdere, per un singolo colpo. Dopo mesi di preparazione.… - StraNotizie : Aldo: 'Una 'Boccata d'aria' senza trio con Giovanni e Giacomo' - aldo_rovi : RT @intuslegens: In una pubblicità un'amabile nonna invita un maschio a trovarsi un compagno, poi altri due a sposarsi tra loro. È palese c… - aldo_rovi : RT @ThePopulist3: @MediasetTgcom24 Mentre in Italia siamo alla canna del gas, in Russia il governo ancora una volta diminuisce il prezzo di… - aldo_rovi : RT @GermanoBonaveri: PELLET A 8.90. Per fortuna l'ho prenotato per il prossimo inverno a 5.40. La legna di faggio oggi a 19 euro al q.le.… -