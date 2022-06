Addio a Leonardo Del Vecchio | chi è stato il patron di Luxottica? Quanto era ricco?

Pubblicità

CalcioFinanza : Addio a Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica: era il secondo uomo più ricco d’Italia. Ecco la classifica de… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Addio a Del Vecchio, era il secondo uomo più ricco d’Italia: Uomini più ricchi in Italia – E’… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Addio a Leonardo Del Vecchio (87), il fondatore dell'impero Luxottica venuto dalla gavetta - paolopicone70 : #BreakingNews Addio a Leonardo Del Vecchio (87), il fondatore dell'impero Luxottica venuto dalla gavetta - lasiciliait : Addio a Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica -

Negli anniDel Vecchio aveva creato un rapporto di stima e fiducia con i suoi dipendenti. Tanto che loro, oggi, lo considerano un 'papà' e non solo un 'leader'. 'Riposa in pace nostro papà, ...In una delle sue ultime apparizioni, il fondatore di Luxottica, l'imprenditoreDel Vecchio, si commosse e, in una delle cene di Natale, ringraziò emozionato i suoi dipendenti per aver fatto crescere le sue aziende. 27 giugno 2022MILANO - E' scomparso all'età di 87 anni Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica. Cavaliere del Lavoro dal 1986, 3 lauree e 2 master honoris causa, Del Vecchio, ...In una delle sue ultime apparizioni, il fondatore di Luxottica, l’imprenditore Leonardo Del Vecchio, si commosse e, in una delle cene di ...