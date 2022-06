“Accesso negato in spiaggia”: polemica in Costiera tra scrittore tedesco e Comune (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBotta e risposta tra lo scrittore e filologo tedesco, Dieter Richter, e il Comune di Atrani, piccolo e attrattivo centro della Costiera amalfitana: lo studioso ha denunciato via internet di essere stato ‘discriminato’ perchè gli sarebbe stato rifiutato di accedere in spiaggia prendendo un solo lettino (“o due a 35 euro o niente”); l’Amministrazione, che gestisce la spiaggia attrezzata di ponente, ribatte che quella di levante è libera e a disposizione di chiunque ed accusa l’autore tedesco di atteggiamento “sgarbato” e minaccioso. La protesta di Richter, cittadino onorario di Amalfi, corre sul web. “Ieri – scrive in una lettera a Positanonews – volevo fare, come da tanti anni, il mio solito bagno alla spiaggia di Atrani. Mi è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBotta e risposta tra loe filologo, Dieter Richter, e ildi Atrani, piccolo e attrattivo centro dellaamalfitana: lo studioso ha denunciato via internet di essere stato ‘discriminato’ perchè gli sarebbe stato rifiutato di accedere inprendendo un solo lettino (“o due a 35 euro o niente”); l’Amministrazione, che gestisce laattrezzata di ponente, ribatte che quella di levante è libera e a disposizione di chiunque ed accusa l’autoredi atteggiamento “sgarbato” e minaccioso. La protesta di Richter, cittadino onorario di Amalfi, corre sul web. “Ieri – scrive in una lettera a Positanonews – volevo fare, come da tanti anni, il mio solito bagno alladi Atrani. Mi è ...

