Valerio Scanu, gli affari vanno benissimo: ecco con che macchina gira (solo per veri ricchi) (Di domenica 26 giugno 2022) Nell'ultimo periodo si sente molto parlare di Valerio Scanu, l'ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Della sua vita si conosce molto poco in realtà, ma c'è uno scatto che ha pubblicato lo stesso Scanu dal suo profilo che mostra la sua auto. E' una macchina costosissima! Classe 1990, Valerio Scanu è nato a La Maddalena in Sardegna e si è rivelato una delle voci più belle del panorama italiano. Sin da giovanissimo ha partecipato a molte manifestazioni canore dimostrando il suo talento. Nei primi anni del 2000 ha preso parte a Canzoni sotto l'albero, Note di Natale e il programma condotto da Mike Bongiorno Bravo Bravissimo. Dopo essersi inscritto alla SIAE ottiene il banco al talent Amici e da lì comincia la sua scalata al successo. Valerio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 giugno 2022) Nell'ultimo periodo si sente molto parlare di, l'ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Della sua vita si conosce molto poco in realtà, ma c'è uno scatto che ha pubblicato lo stessodal suo profilo che mostra la sua auto. E' unacostosissima! Classe 1990,è nato a La Maddalena in Sardegna e si è rivelato una delle voci più belle del panorama italiano. Sin da giovanissimo ha partecipato a molte manifestazioni canore dimostrando il suo talento. Nei primi anni del 2000 ha preso parte a Canzoni sotto l'albero, Note di Natale e il programma condotto da Mike Bongiorno Bravo Bravissimo. Dopo essersi inscritto alla SIAE ottiene il banco al talent Amici e da lì comincia la sua scalata al successo....

Pubblicità

GianniVEVO2022 : Ecco un brano per te… Per Tutte Le Volte Che... di Valerio Scanu - Valerio_Scanu : RT @EliAl73: Aiutatemi a diffondere. Per favore. #violenzadomestica #violenzadigenere - Valerio_Scanu : RT @FabManuelMulas: Non sappiamo più dove mettere gli #Awards ?? Grazie #BandidoseBalentes per le soddisfazioni che ci stai offrendo nel Mon… - jerusjb : Ceci smettila o valerio scanu non te lo twitto #usciamodalloop - ros_biff : @larjmoon Ho 22 anni, mi piace il cazzo coreano ma nel tempo libero punto alla fessa e sono la sorella di Valerio Scanu -