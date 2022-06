Tuffi, gare domenica 26 giugno Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 26 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di Tuffi di domenica 26 giugno ai Mondiali di Budapest 2022. Il programma dei Tuffi si apre con i primi turni della piattaforma femminile 10 metri e la finale del sincro maschile dal trampolino 3 metri, con l’Italia che sarà rappresentata da Maia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le qualifiche del sincro 3m maschile, a seguire preliminari e semifinali della piattaforma (ore 12.00 e 18.30 rispettivamente) e la finale del sincro (16.00). Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL PROGRAMMA DI domenica 26 giugno GLI ITALIANI IN GARA ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Tutto pronto per ledidi26aidi. Il programma deisi apre con i primi turni della piattaforma femminile 10 metri e la finale del sincro maschile dal trampolino 3 metri, con l’Italia che sarà rappresentata da Maia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le qualifiche del sincro 3m maschile, a seguire preliminari e semifinali della piattaforma (ore 12.00 e 18.30 rispettivamente) e la finale del sincro (16.00). Di seguito, le informazioni per seguire lee il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL PROGRAMMA DI26GLI ITALIANI IN GARA ...

