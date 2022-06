Sudafrica, 22 morti discoteca. Giallo sulla strage di giovani a Città del Capo (Di domenica 26 giugno 2022) Una versione che contrasta con quanto affermato da alcune testimonianze riportate dal quotidiano Daily Dispatch che parlano di "corpi per terra come se fossero improvvisamente svenuti". Si fa strada ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Una versione che contrasta con quanto affermato da alcune testimonianze riportate dal quotidiano Daily Dispatch che parlano di "corpi per terra come se fossero improvvisamente svenuti". Si fa strada ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Almeno 20 giovani morti in un nightclub in Sudafrica. I corpi sono stati trovati questa mattina in un locale nottur… - RosannaAnargie : In Sud Africa 20 giovani trovati morti stesi a terra, sotto i tavoli e tra le sedie del locale dove festeggiavano l… - francobus100 : Sudafrica, morti almeno 17 studenti in un locale. «Sono stati avvelenati»: è mistero - Frankf1842 : RT @fanpage: Sono 22, i giovani di età compresa fra i 18 e i 22 anni, a essere morti in una discoteca. Mistero a East London, città costie… - DiMatte6 : Sudafrica: giovanissimi 18 - 24anni in discoteca si accasciano in venti, tutti morti, la polizia del posto blocca l… -