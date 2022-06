Rudy Garcia torna ad allenare: super stipendio per l'ex Roma (Di domenica 26 giugno 2022) Nuova avventura per l'ex allenatore della Roma, Rudi Garcia, che dopo l'esperienza al Lione, conclusasi nel maggio 2021, ripartirà... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Nuova avventura per l'ex allenatore della, Rudi, che dopo l'esperienza al Lione, conclusasi nel maggio 2021, ripartirà...

Pubblicità

Vitellozzo : RT @matiofubol: @Vitellozzo Dal 284 al 401 un imperatore romano durava in media come un Luciano Spalletti I alla Roma Dal 401 al 476 un imp… - matiofubol : @Vitellozzo Dal 284 al 401 un imperatore romano durava in media come un Luciano Spalletti I alla Roma Dal 401 al 47… - ferrantelli94 : RT @zona_talento_: ???? Rudy Garcia riparte dall’Arabia Saudita! È il nuovo allenatore dell’Al-Nassr. [ Sky Sport ] - zona_talento_ : ???? Rudy Garcia riparte dall’Arabia Saudita! È il nuovo allenatore dell’Al-Nassr. [ Sky Sport ] - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore dell’Al-Nassr! [ @SkySport ] -