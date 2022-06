Napoli | stritola un cardellino tra le mani per evitare il sequestro | denunciato

Pubblicità

PPicerni : Orrore a Napoli: stritola un cardellino davanti ai carabinieri, denunciato un “catturatore” seriale di volatili… - corrmezzogiorno : #Napoli Stritola cardellino per nasconderlo ai carabinieri | Vd - LaStampa : Orrore a Napoli: stritola un cardellino davanti ai carabinieri, denunciato un “catturatore” seriale di volatili - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, stritola un cardellino davanti ai carabinieri e viene denunciato - ottopagine : Napoli, stritola cardellino davanti ai carabinieri: denunciato a Secondigliano #Napoli -

È successo ieri pomeriggio a, nel quartiere di Secondigliano , dove i militari sono stati allertati dai volontari della Lipu. L'uomo è un 48enne, "cacciatore" seriale di piccoli pennuti. Non ...Ha stritolato un piccolo cardellino, davanti ai carabinieri, per cercare di nasconderlo alla vista dei militari. Lo ha stretto in una mano fino a schiacciarlo e soffocarlo . L'uomo, un 48enne di Napol ...Stritola un cardellino davanti ai carabinieri. È successo ieri a Secondigliano, dove i militari hanno denunciato un 48enne per uccisione e maltrattamento di animali. I carabinieri del nucleo ...Napoli, 26 giugno 2022 – Sorpreso con 32 cardellini illegali, un uomo ha reagito con violenza: ne ha afferrato uno e lo ha stritolato tra le mani, sotto agli occhi atterriti dei carabinieri. È ...