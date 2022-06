Pubblicità

you_trend : ?? #Ballottaggi: Michele Guerra (CSX) è eletto sindaco di #Parma #MaratonaYouTrend - TgLa7 : Michele Guerra è il nuovo sindaco di #Parma: il commento a caldo del neo sindaco a #SpecialeTgLa7 #Maratonamentana… - Ansa_ER : Michele Guerra è il nuovo sindaco di Parma. Il centrosinistra torna in maggioranza dopo 24 anni #ANSA - Voceunaltrainfo : RT @you_trend: ?? #Ballottaggi: Michele Guerra (CSX) è eletto sindaco di #Parma #MaratonaYouTrend - rep_parma : Parma, i risultati del ballottagio: Michele Guerra è il nuovo sindaco. Vittoria storica del centrosinistra [di Fran… -

Verona Damiano Tommasi (csx): 53,8% Federico Sboarina (Lega+FdI): 46,2% Parma(csx): 65% Vignali (cdx): 35% Piacenza Katia Tarasconi (csx): 53,6% Patrizia Barbieri (cdx): 46,4% Monza ...Chiusi i seggi per i ballottaggi: sono 65 i Comuni chiamati a scegliere il nuovo ...È quello di Parma, dove il centrosinistra torna in maggioranza dopo 24 anni, il primo risultato definitivo dei ballottaggi in Italia. Michele Guerra ha raccolto l’eredità di Federico Pizzarotti ed è i ...(Adnkronos) – Michele Guerra, candidato del centrosinistra a Parma, si avvia a diventare sindaco dopo il ballottaggio delle elezioni amministrative 2022. “Lo spoglio è in corso, la distanza è ampia, ...