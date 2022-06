LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: percorso lungo e tortuoso, Nibali può dire la sua. Il via alle 10.25 (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA direTTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla direTTA LIVE dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada. La Puglia ospita i migliori interpreti azzurri delle due ruote che si sfideranno su un percorso lungo (237 km in programma) e piuttosto mosso. Partenza da Marina di Ginosa e arrivo ad Alberobello. I pochi tratti di pianura uniti ai vari strappetti danno forma a un segmento simile a quello delle classiche. Non sono presenti salite dure e in grado di creare selezione, motivo per cui l’esito della rassegna ben si presta a differenti scenari. Tra i papabili successori di Sonny Colbrelli vale la pena citare Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Alessandro ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladeidisu strada. La Puglia ospita i migliori interpreti azzurri delle due ruote che si sfideranno su un(237 km in programma) e piuttosto mosso. Partenza da Marina di Ginosa e arrivo ad Alberobello. I pochi tratti di pianura uniti ai vari strappetti danno forma a un segmento simile a quello delle classiche. Non sono presenti salite dure e in grado di creare selezione, motivo per cui l’esito della rassegna ben si presta a differenti scenari. Tra i papabili successori di Sonny Colbrelli vale la pena citare Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Alessandro ...

