"Ho paura ogni volta che lui...", Mara Venier svela un retroscena privatissimo sul marito Nicola (Di domenica 26 giugno 2022) Mara Venier e Nicola Carraro sono sposati da diversi anni e sono una coppia veramente molto affiatata. Nel corso di un' intervista la signora della domenica ha confessato un particolare importante della loro relazione che nessuno di sarebbe mai aspettato. Forse non tutti sanno che Mara Venier ha cominciato la sua carriera come attrice in alcuni film degli anni '80 (di certo la ricorderete nel film cult 'Sapore di mare' insieme al suo compagno di quei tempi, Gerry Calà). Ma è solo negli anni '90 che tocca l'apice del suo successo con la conduzione di Domenica In, di cui ha curato ben 18 stagioni. Non a caso viene definita la Signora della Domenica. La bellissima Mara ha avuto diverse relazioni con uomini dello spettacolo. E' stata sposato con Francesco Ferracini con cui ha avuto la sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 giugno 2022)Carraro sono sposati da diversi anni e sono una coppia veramente molto affiatata. Nel corso di un' intervista la signora della domenica ha confessato un particolare importante della loro relazione che nessuno di sarebbe mai aspettato. Forse non tutti sanno cheha cominciato la sua carriera come attrice in alcuni film degli anni '80 (di certo la ricorderete nel film cult 'Sapore di mare' insieme al suo compagno di quei tempi, Gerry Calà). Ma è solo negli anni '90 che tocca l'apice del suo successo con la conduzione di Domenica In, di cui ha curato ben 18 stagioni. Non a caso viene definita la Signora della Domenica. La bellissimaha avuto diverse relazioni con uomini dello spettacolo. E' stata sposato con Francesco Ferracini con cui ha avuto la sua ...

Pubblicità

euephorja : ogni canzone che ascolto mi devo trattenere da metterla nelle storie perché ho paura di sembrare troppo cotta - alesspam_ : RT @scintville: ogni volta che parlo degli esami con qualcuno puntualmente quella persona mi dice “tanto sei brava non ho dubbi che andrà b… - debra_hhh : Ogni tanto questo posto mi fa paura. State attenti. - MofGrimilde : nei tuoi occhi la paura, ma non temere lasciati andare ti guiderò nel mio mondo con pazienza tenendoti per mano ogn… - TeresaJordano70 : RT @DonPompei: Cosa ci aspetta nel 2022? Presumibilmente qualcosa di simile a questo straordinario pensiero di Giovanni Falcone: “Chi tace… -