Federica Pellegrini, zoom proprio lì dopo la doccia: fan in visibilio (Di domenica 26 giugno 2022) Federica Pellegrini, scatto bollente sui social. La divina sfoggia un fisico perfetto e un outfit da urlo. I fans impazziscono Sono giornate particolari per Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice sta vivendo un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 26 giugno 2022), scatto bollente sui social. La divina sfoggia un fisico perfetto e un outfit da urlo. I fans impazziscono Sono giornate particolari per. L’ex nuotatrice sta vivendo un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

gippu1 : A proposito di nuoto: domani a #Budapest2022 Federica Pellegrini non salirà sul podio della finale dei 200 stile li… - Eurosport_IT : La Divina Federica Pellegrini elogia gli azzurri ai Mondiali di Budapest e su Ceccon: 'Ha fatto qualcosa di incredi… - lis_none : RT @Ri_Ghetto: Allora adesso dirò una cosa per alcuni molto forte MA per me lui è il miglior sportivo uomo italiano del terzo millennio spi… - fortiefragilii : xfavore ero nell'acqua alta con una mia amica mi sono trovata una medusa + grande di me davanti ve lo giuro ho nuot… - Giovann72421063 : RT @roberta5995: Ma vi ricordate quando un anno dopo il massacro per il quarto posto alle olimpiadi a Budapest 2017 Federica Pellegrini vin… -