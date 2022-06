Face Gems | l’estate 2022 è il momento di far brillare il viso come non mai!

Pubblicità

IOdonna : La super modella sceglie il trucco più di tendenza dell'estate: le applicazioni gioiello per uno sguardo luminoso -

Wondernet Magazine

Gigi Hadid e il make up delle sere d'estate: cristalli e rossetto rosso Anche la top bionda osa la tendenza make up più glam dell'estate, le "": ovvero l'applicazione di cristalli luminosi e colorati a tutta palpebra di Malvina Berti D opo Vanessa Hudgens e Andie MacDowell, è la super modella Gigi Hadid a osare il trucco dell'..., make - up optical, colori vibranti e labbra dall'aspetto vinilico, sono solo alcuni dei dettagli di stile che si possono apprendere sul suo profilo che unisce tutorial a recensioni beauty ,... Face Gems, la nuova tendenza beauty dell'estate 2022 Si chiamano Face Gems e sono l'ultima tendenza di make up che non farà altro che impreziosire il nostro look. Ecco ciò che c'è da sapere.ALTON - This one had to feel good for the Alton River Dragons. It's been slim pickings lately as far as wins are concerned for the Dragons, who had lost three consecutive games and 10 of their past 14 ...