Elisabetta Canalis, il corpetto è troppo attillato: tutti a bocca aperta (Di domenica 26 giugno 2022) Un nuovo scatto scoppiettante per Elisabetta Canalis, che sfoggia un corpetto attillato da togliere il fiato. Niente reggiseno e curve in bella vista Anche oggi il buongiorno puntuale è arrivato. Gli ultimi giorni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 26 giugno 2022) Un nuovo scatto scoppiettante per, che sfoggia unda togliere il fiato. Niente reggiseno e curve in bella vista Anche oggi il buongiorno puntuale è arrivato. Gli ultimi giorni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - zazoomblog : Elisabetta Canalis maglietta troppo aderente: non c’è bisogno dello zoom – FOTO - #Elisabetta #Canalis #maglietta - Sammax883B : @MaurizioCastie1 Elisabetta Canalis non ti piaceva? - zazoomblog : Elisabetta Canalis sole e focaccia genovese Gli scatti in costume scaldano i social - #Elisabetta #Canalis… - zazoomblog : Elisabetta Canalis sole e focaccia genovese Gli scatti in costume scaldano i social - #Elisabetta #Canalis… -