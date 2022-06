C'è una nave italiana bloccata in Ucraina dall'inizio della guerra (Di domenica 26 giugno 2022) Una nave mercantile italiana è bloccata in Ucraina, nel porto di Mariupol, dall'inizio della guerra. Si tratta della Tzarevna che da quattro mesi, dal 24 febbraio scorso, è ferma nel porto di Mariupol con tutti e 13... Leggi su europa.today (Di domenica 26 giugno 2022) Unamercantilein, nel porto di Mariupol,. Si trattaTzarevna che da quattro mesi, dal 24 febbraio scorso, è ferma nel porto di Mariupol con tutti e 13...

Pubblicità

SeaWatchItaly : Senza assetti europei di soccorso tocca ancora una volta alla società civile. A bordo di #SeaWatch4 ci sono 304 per… - SeaWatchItaly : ?? La #SeaWatch4 ha soccorso 23 persone su una piccola imbarcazione in difficoltà segnalata da #Seabird e poco dopo,… - votrivo : RT @janavel7: Seguaci russi di Salvini: Porti chiusi. 'C’è una nave italiana bloccata a Mariupol dal giorno dello scoppio della guerra. Ha… - Laura51478782 : RT @AlexGuidetti47: Aleksandr Green è diventato immediatamente il simbolo della festa, una nave da sogno. Da Ambasciata Russa in Italia - Ao_estica_zz : RT @AlexGuidetti47: Aleksandr Green è diventato immediatamente il simbolo della festa, una nave da sogno. Da Ambasciata Russa in Italia -