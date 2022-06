Cambiaso, Pedullà: “Chiusura ad un passo con la Juventus: i dettagli” (Di domenica 26 giugno 2022) Cambiaso PEDULLA Juventus – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il propri sito ufficiale, sul futuro di Andrea Cambiaso. Ecco quanto affermato. “Andrea Cambiaso vede la Juve. Contatti proficui anche in giornata, Chiusura prevista entro i primi giorni della prossima settimana. Ripetiamo: l’Inter ha provato a reinserirsi, ma in questo momento è ferma. Il Genoa valuta Cambiaso, esterno sinistro classe 2000, 9 milioni, la Juve il difensore centrale Dragusin poco più di 5, quindi al club rossoblù andrà un conguaglio di circa 3,5 milioni, ricordiamo che il contratto di Cambiaso è in scadenza tra un anno. Nell’operazione potrebbe entrare il trequartista ventenne Michele Besaggio che piace ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 giugno 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il propri sito ufficiale, sul futuro di Andrea. Ecco quanto affermato. “Andreavede la Juve. Contatti proficui anche in giornata,prevista entro i primi giorni della prossima settimana. Ripetiamo: l’Inter ha provato a reinserirsi, ma in questo momento è ferma. Il Genoa valuta, esterno sinistro classe 2000, 9 milioni, la Juve il difensore centrale Dragusin poco più di 5, quindi al club rossoblù andrà un conguaglio di circa 3,5 milioni, ricordiamo che il contratto diè in scadenza tra un anno. Nell’operazione potrebbe entrare il trequartista ventenne Michele Besaggio che piace ...

