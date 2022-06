Calciomercato Verona: spunta l’ipotesi Strootman (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Verona, gli scaligeri stanno valutando l’arrivo di Strootman, dopo la deludente stagione a Cagliari Kevin Strootman, dopo una stagione martoriata dagli infortuni con il Cagliari, potrebbe ripartire dall’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’olandese ha un altro anno di contratto con l’OM ma difficilmente rimarrà a disposizione di Sampaoli. Il Verona quindi sta facendo più di un pensiero: Cioffi apprezza il suo profilo, anche perché aggiungerebbe esperienza ad una linea mediana piuttosto giovane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022), gli scaligeri stanno valutando l’arrivo di, dopo la deludente stagione a Cagliari Kevin, dopo una stagione martoriata dagli infortuni con il Cagliari, potrebbe ripartire dall’Hellas. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’olandese ha un altro anno di contratto con l’OM ma difficilmente rimarrà a disposizione di Sampaoli. Ilquindi sta facendo più di un pensiero: Cioffi apprezza il suo profilo, anche perché aggiungerebbe esperienza ad una linea mediana piuttosto giovane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

