Calciomercato Lazio, per Carnesecchi trattativa al bivio (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA - Niente rilanci, per ora. Lotito aspetta una risposta dall'Atalanta. E' convinto di aver presentato un'offertona per Marco Carnesecchi , indicato da Sarri come prima scelta per la porta della ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA - Niente rilanci, per ora. Lotito aspetta una risposta dall'Atalanta. E' convinto di aver presentato un'offertona per Marco, indicato da Sarri come prima scelta per la porta della ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Su #Romagnoli c'è il #Fulham: la situazione - Gazzetta_it : #Lazio pronta ad accelerare: nel mirino #Gila #Ilic e #Caputo #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, domani incontro tra l'agente di #Carnesecchi e l'#Atalanta per avvicinare le parti - serieAnews_com : #Lazio, stenta a decollare il #calciomercato: possibile rottura con #Sarri? - sportli26181512 : Calciomercato Lazio, per Carnesecchi trattativa al bivio: La società ha presentato l’offerta, non molla e non pensa… -