Bagnaia trionfa ad Assen davanti a Bezzecchi e Vinales (Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Francesco Bagnaia trionfa nel Gran Premio d'Olanda, riscattando gli ultimi due ritiri consecutivi in Germania e Catalogna. Il pilota della Ducati, in testa dall'inizio alla fine, si prende il terzo successo stagionale salendo sul podio insieme a Marco Bezzecchi, secondo con la Ducati del Team VR46 (primo podio assoluto per lui), e Maverick Vinales terzo con l'Aprilia. Weekend da sogno quindi per i due piloti azzurri e per le moto italiane, da incubo invece per il leader del mondiale Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha, caduto una prima volta nel corso del quinto giro nel tentativo di soffiare il secondo posto ad Aleix Espargaro (costretto ad un fuoripista sanguinoso), è andato a terra una seconda volta qualche giro più tardi abbandonando definitivamente la gara. Super rimonta invece per Espargaro che, ... Leggi su agi (Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Francesconel Gran Premio d'Olanda, riscattando gli ultimi due ritiri consecutivi in Germania e Catalogna. Il pilota della Ducati, in testa dall'inizio alla fine, si prende il terzo successo stagionale salendo sul podio insieme a Marco, secondo con la Ducati del Team VR46 (primo podio assoluto per lui), e Maverickterzo con l'Aprilia. Weekend da sogno quindi per i due piloti azzurri e per le moto italiane, da incubo invece per il leader del mondiale Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha, caduto una prima volta nel corso del quinto giro nel tentativo di soffiare il secondo posto ad Aleix Espargaro (costretto ad un fuoripista sanguinoso), è andato a terra una seconda volta qualche giro più tardi abbandonando definitivamente la gara. Super rimonta invece per Espargaro che, ...

Pubblicità

AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, Francesco #Bagnaia reagisce e si laurea nell’Università di Assen! Doppietta Italia: 2° #Bezzecchi! Caduto #Quartarar… - OA_Sport : #MotoGP, Francesco #Bagnaia reagisce e si laurea nell’Università di Assen! Doppietta Italia: 2° #Bezzecchi! Caduto… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Olanda 2022 in DIRETTA: Bagnaia rinasce e trionfa davanti a Bezzecchi doppietta italiana! Caduto Qua… - LiveGPit : #MotoGP Pecco Bagnaia trionfa ad Assen! Primo podio per Bezzecchi davanti a Vinales, out Quartararo #DutchGP - zazoomblog : Pecco Bagnaia trionfa nel gran premio di Assen di MotoGp. Ed è doppietta Ducati con il secondo posto di Bezzecchi -… -