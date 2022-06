Weekend di cielo terso e con temperature piacevoli

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 giugno 2022) Ultimodi giugno: Antonio Marioni spiega che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica con il bollettino del Centro meteo lombardo. Sabato 25 giugno 2022 Tempo Previsto:sereno o poco nuvoloso con qualche nube a evoluzione diurna sui monti, ma senza precipitazioni.: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 28 e 31°C. Minime in calo e comprese tra 14 e 21°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Venti: deboli occidentali con qualche rinforzo in giornata. Domenica 26 giugno 2022 Tempo Previsto:sereno o poco nuvoloso con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti ma con assenza di precipitazioni.: massime in pianura in aumento e comprese tra 31 e 34°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 21°C con valori maggiori nei grossi centri ...