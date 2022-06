Ritrovato Francesco, il bimbo di 9 anni scomparso durante un'escursione con il padre (Di sabato 25 giugno 2022) È stato Ritrovato sano e salvo il piccolo Francesco, il bambino di nove anni scomparso nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, mentre si trovava in montagna insieme al padre, in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre... Leggi su europa.today (Di sabato 25 giugno 2022) È statosano e salvo il piccolo, il bambino di novenel pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, mentre si trovava in montagna insieme al, in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre...

