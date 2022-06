Netflix, vicino l’accordo con Google: svolta epocale (Di sabato 25 giugno 2022) Netflix è pronta siglare un accordo storico con Google. I due colossi infatti collaboreranno per cambiare un aspetto della piattaforma streaming. A breve Netflix e Google troveranno uno storico accordo pronto a modificare per sempre la piattaforma streaming di Reed Hastings. La collaborazione tra i due colossi segna una svolta epocale: scopriamo cosa cambierà. La grande novità in arrivo sul colosso di Reed Hastings (Via WebSource)Da mesi gli utenti di Netflix chiedono un abbonamento a basso costo, dopo il continuo aumento dei prezzi da parte della piattaforma. Adesso da Reed Hastings spunta un accordo con Google pronto a rivoluzionare per sempre il servizio. CNBC sostiene che questa settimana, durante Cannes Lions, l’evento ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 giugno 2022)è pronta siglare un accordo storico con. I due colossi infatti collaboreranno per cambiare un aspetto della piattaforma streaming. A brevetroveranno uno storico accordo pronto a modificare per sempre la piattaforma streaming di Reed Hastings. La collaborazione tra i due colossi segna una: scopriamo cosa cambierà. La grande novità in arrivo sul colosso di Reed Hastings (Via WebSource)Da mesi gli utenti dichiedono un abbonamento a basso costo, dopo il continuo aumento dei prezzi da parte della piattaforma. Adesso da Reed Hastings spunta un accordo conpronto a rivoluzionare per sempre il servizio. CNBC sostiene che questa settimana, durante Cannes Lions, l’evento ...

Pubblicità

C0d3r_ : #Netflix conferma l'arrivo delle pubblicità: vicino il lancio del nuovo abbonamento? - Wallee___ : RT @diodeglizilla: Ma l’effetto dell’Uomo sul clima non poteva essere un’inattesa era glaciale? Che tanto ci estinguevamo uguale, ma vicino… - mfasgiud : RT @diodeglizilla: Ma l’effetto dell’Uomo sul clima non poteva essere un’inattesa era glaciale? Che tanto ci estinguevamo uguale, ma vicino… - diodeglizilla : Ma l’effetto dell’Uomo sul clima non poteva essere un’inattesa era glaciale? Che tanto ci estinguevamo uguale, ma v… - _lasilviaaa : Elisabeth del Belgio e Marius fratello di Ingrid Alexandra futura regina della Norvegia, ieri sera seduti vicino si… -