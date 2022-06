Missile russo impazzito, dopo pochi secondi: finisce in tragedia | Guarda (Di sabato 25 giugno 2022) Nel video pubblicato sul Daily Mail si vede un Missile della difesa aerea russo che viene lanciato da una postazione nella regione del Luhansk e invece di finire sull'obiettivo compie una rotazione di 180 gradi - una sorta di inversione a U - e va a schiantarsi dove è partito. Il filmato sarebbe stato girato nelle prime ore del mattino vicino alla città di Alchevsk, a 90 chilometri dalla città di Severodonetsk, dove lo scontro tra russi e ucraini è più intenso. I rapporti indicano che il sistema missilistico di difesa aerea - forse un S300 - era governato da separatisti ucraini filo-russi della Repubblica popolare separatista di Luhansk. Non è ancora nota la causa del malfunzionamento del Missile. Alcuni ipotizzano che possa essere dovuto a un sabotaggio compiuto da un drone ucraino, anche se questa è considerata improbabile. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Nel video pubblicato sul Daily Mail si vede undella difesa aereache viene lanciato da una postazione nella regione del Luhansk e invece di finire sull'obiettivo compie una rotazione di 180 gradi - una sorta di inversione a U - e va a schiantarsi dove è partito. Il filmato sarebbe stato girato nelle prime ore del mattino vicino alla città di Alchevsk, a 90 chilometri dalla città di Severodonetsk, dove lo scontro tra russi e ucraini è più intenso. I rapporti indicano che il sistema missilistico di difesa aerea - forse un S300 - era governato da separatisti ucraini filo-russi della Repubblica popolare separatista di Luhansk. Non è ancora nota la causa del malfunzionamento del. Alcuni ipotizzano che possa essere dovuto a un sabotaggio compiuto da un drone ucraino, anche se questa è considerata improbabile. ...

Pubblicità

DavidPuente : Marinella Mondaini è la scrittrice che da Mosca difende e giustifica l'invasione russa in Ucraina. I suoi pensieri… - DavidPuente : No! Questo video non mostra l’esplosione in Donbass del missile russo Kinzhal - Mariang47614228 : RT @Lacernman: @SaracomemeSara @Giovanni7769 Gli USA hanno perso I 45 biolabs in Ucraina e mo' chiedono a noi di dare fondi evappoggio and… - lucrezia_madama : RT @Cambiacasacca: Dopo che ieri al Brics hanno detto che vogliono fare una nuova moneta per il commercio internazionale, il che significa… - 9431669 : RT @fabry_il_bomber: Un sistema mobile di difesa aerea SAM a corto raggio 9K33M3 Osa-AKM (o SA-8b Gecko Mod.1) ucraina lancia un missile 9M… -