Måneskin | Massacrato dopo il concerto | Damiano interviene e zittisce tutti

Leggi su specialmag

(Di sabato 25 giugno 2022)ildeia Lignanoé stato mandato alla gogna e ha deciso di dire la sua. Cos’ha fatto il cantante?, leader(Twitter screenshot)Ildi Lignano deié stato un disastro. Vediamo insieme che cosa é successo e cosa ha deciso di fare il leader del gruppo. Ihanno già iniziato ad esibirsi dal vivo in giro per l’Italia in tour pazzesco. La data zero di apertura col botto é stata il 23 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Nonostante le temperature roventi, i fan hanno atteso ore ed ore davanti ai cancelli, per aggiudicarsi il posto in prima fila sul prato. Niente ha fermato le migliaia di fan di “Zitti e buoni” che ...