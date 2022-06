Manchester United, intesa raggiunta con il Barcellona per De Jong (Di sabato 25 giugno 2022) Il Manchester United ha trovato l’accordo con il Barcellona per l’acquisto di De Jong. Rimane da convincere il calciatore Il Barcellona e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per Frenkie de Jong. Secondo quanto riportato da Sport, l’olandese sarebbe ad un passo dai Red Devils. Trovata l’intesa tra i due club per 80 milioni di euro. Manca ora solo l’ok del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Ilha trovato l’accordo con ilper l’acquisto di De. Rimane da convincere il calciatore Ile ilhanno raggiunto un accordo per Frenkie de. Secondo quanto riportato da Sport, l’olandese sarebbe ad un passo dai Red Devils. Trovata l’tra i due club per 80 milioni di euro. Manca ora solo l’ok del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - infoitsport : Manchester United, dalla Spagna: fatta per De Jong, al Barça 80 milioni - who___else : RT @who___else: Manchester United munate na ?????? - cicciocampari : RT @FabioCaravello: ???? Cristiano #Ronaldo ?: - ???? A.S. Roma 50% - ???? Bayern Monaco 30% - ?????????????? Manchester United 20% #Calciomercato #Tr… - UgoBaroni : RT @junews24com: Ronaldo alla Roma in tendenza su Twitter! I tifosi sognano l'ex Juve - -