LIVE Italia-Slovenia 3-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: Michieletto e Lavia trascinano gli azzurri ad una comoda vittoria (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo per essere stati con noi e per aver tifato insieme a noi per gli azzurri. L'appuntamento per tutti gli appassionati del volley è per domani, sempre alle ore 13.00, quando gli azzurri chiuderanno questa tappa nelle Filippine cercando un altro successo contro la Cina. Non mancate! 14.18 Gli azzurri salgono dunque a 16 punti in una classifica che li vede ora al secondo posto, dietro alla sola Francia quando mancano cinque match di questa prima fase. Ricordiamo che gli azzurri sono qualificati di diritto alle Final Eight di Bologna. 14.16 La Slovenia si è rivelata un'avversaria meno competitiva del previsto.

