L'Europa fa a pezzi il motore (Di sabato 25 giugno 2022) Dai 2035, solo veicoli elettrici, impone la Ue. Significa che le case automobilistiche non produrranno più tutti quei componenti necessari ai mezzi a benzina. Uno shock per molte imprese italiane, con una perdita potenziale di 73 mila posti di lavoro. Riuscirà a reagire il nostro Paese? Albero a camme, alternatore, bielle, cambio, candele, catalizzatore, cinghia di trasmissione, filtro aria, filtro olio, filtro antiparticolato, frizione, iniezione, motorino di avviamento, pistoni, pompa del carburante, pompa dell'olio, serbatoio del carburante, sistema di scarico, testata e monoblocco del motore, valvole. Sono alcuni dei pezzi di un'auto con motore a scoppio che fra 13 anni non converrà più produrre in Europa. Dal 2035, infatti, sarà permessa la vendita nel continente solo di vetture e furgoni con emissioni zero, come ...

