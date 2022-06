Letizia di Spagna, Leonor e la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta (Di sabato 25 giugno 2022) Avrebbe dovuto rientrare in Spagna con tutta la leggerezza che porta con sé l’estate, ma per Leonor di Spagna le cose non sono andate esattamente come aveva previsto. La giovane Principessa ed erede al trono si è ritrovata al centro di uno scandalo (suo malgrado), un caso di licenziamento ingiusto che la vede coinvolta. Duro colpo per Letizia di Spagna: Leonor al centro di uno scandalo Dopo un anno duro trascorso all’UWC Atlantic College – il prestigioso istituto in Galles dove studiano i futuri sovrani d’Europa e i giovani rampolli delle famiglie più agiate del continente – Leonor di Spagna non vedeva l’ora di trascorrere finalmente le meritate vacanze in tranquillità. Eppure, una volta tornata a ... Leggi su dilei (Di sabato 25 giugno 2022) Avrebbe dovuto rientrare incon tutta la leggerezza che porta con sé l’estate, ma perdile cose non sono andate esattamente come aveva previsto. La giovane Principessa ed erede al trono si è ritrovata al centro di uno scandalo (suo malgrado), un caso di licenziamento ingiusto che la. Duro colpo perdial centro di uno scandalo Dopo un anno duro trascorso all’UWC Atlantic College – il prestigioso istituto in Galles dove studiano i futuri sovrani d’Europa e i giovani rampolli delle famiglie più agiate del continente –dinonva l’ora di trascorrere finalmente le meritate vacanze in tranquillità. Eppure, una volta tornata a ...

