Juve, per Fagioli rinnovo e ritiro in bianconero (Di sabato 25 giugno 2022) Nicolò Fagioli è tornato alla Juve dopo un'ottima annata con la Cremonese. E, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport,... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Nicolòè tornato alladopo un'ottima annata con la Cremonese. E, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport,...

romeoagresti : L’intesa tra #Juve e #Fiorentina per #Mandragora è pressoché totale sui 9 milioni (più dovrebbe esserci un piccolo… - forumJuventus : (TS) 'Juve e Roma cercano l'intesa per Zaniolo: 10 milioni subito poi riscatto a fine stagione. Il piano bianconero… - AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Juve, incontro #TiagoPinto-agente a cena. Apertura #Roma a contropartita tecnica. Il #Milan è sullo sfond… - Triplete12 : RT @MarcelloChirico: Non è che, per caso, qualcuno ???? (?) a #DiMaria ???? non ha fatto di recente delle così buone referenze sulla #Juventus… - DublinRoma : @GiulioCiminello @P_Rocchetti87 @friedkingroup Lo so, fa incazzare. Ma in Italia è l’unica che ha liquidità certa…… -