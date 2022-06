Il batterio gigante | come un uomo alto 8mila metri - Cronaca - quotidiano net

GandalfGrigioOf : ci vorrà una confezione di amoxicillina alla volta. 'prenda 12 compresse 3 volte al giorno.' - Alfonso0070 : RT @FrancoScarsell2: Tra le paludi di mangrovie ai Caraibi,nell'arcipelago di Guadalupa, è stato scoperto un batterio gigante visibile a oc… - fermalefakenews : Il batterio gigante scoperto in Guadalupa - andfranchini : Batterio gigante sfida le leggi della biologia: è visibile ad occhio nudo, ecco di cosa si tratta - VercesiErnesto : RT @FrancoScarsell2: Tra le paludi di mangrovie ai Caraibi,nell'arcipelago di Guadalupa, è stato scoperto un batterio gigante visibile a oc… -

Il 'Thiomargarita magnifica' misura un centimetro Sfida le leggi della biologia finora considerate un dogma, ilvisibile a occhio nudo. È lungo un centimetro ma può crescere fino a due, ed è stato scoperto nelle paludi di mangrovie ai Caraibi, nell'arcipelago di Guadalupa. Chiamato ...Ilvive infatti su fondali paludosi ricchi di zolfo e scarsi di ossigeno, utilizzando lo zolfo e non l'ossigeno per il suo metabolismo , in questo simile a tanti altri batteri solforiduttori.Sfida le leggi della biologia finora considerate un dogma, il batterio gigante visibile a occhio nudo. E' lungo un centimetro ed e' stato scoperto nelle paludi di mangrovie ai Caraibi, nell'arcipelago ...Trovato tra le mangrovie a Guadalupa, è il primo visibile a occhio nudo. Gli scienziati: "Servirà a capire meglio l’evoluzione della vita" ...