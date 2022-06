Basta rinvii, alla Lazio servono rinforzi (Di sabato 25 giugno 2022) Dieci giorni alla partenza per Auronzo. Sarri aspetta ma freme tanto più con un calendario complicato. Il computer non è stato benevolo, in avvio Bologna, Torino, Inter, Sampdoria e Napoli (le prime quattro col mercato ancora aperto): se prima era necessario cercare di dare al tecnico i rinforzi richiesti entro tempi accettabili, adesso diventa fondamentale accelerare per non trovarsi con una squadra a metà quando si comincerà a fare sul serio. Due portieri, due difensori, un altro centrocampista e il vice Immobile, si faccia presto, magari derogando a sacrosanti principi economici che, in qualche occasione, hanno rallentato la conclusione di affari già fatti. I nomi sono noti, anche se Tare sta lavorando a piste segrete, però il presidente faccia un ulteriore sforzo. Dopo aver sistemato l'indice di liquidità, è necessario chiudere gli acquisti di ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Dieci giornipartenza per Auronzo. Sarri aspetta ma freme tanto più con un calendario complicato. Il computer non è stato benevolo, in avvio Bologna, Torino, Inter, Sampdoria e Napoli (le prime quattro col mercato ancora aperto): se prima era necessario cercare di dare al tecnico irichiesti entro tempi accettabili, adesso diventa fondamentale accelerare per non trovarsi con una squadra a metà quando si comincerà a fare sul serio. Due portieri, due difensori, un altro centrocampista e il vice Immobile, si faccia presto, magari derogando a sacrosanti principi economici che, in qualche occasione, hanno rallentato la conclusione di affari già fatti. I nomi sono noti, anche se Tare sta lavorando a piste segrete, però il presidente faccia un ulteriore sforzo. Dopo aver sistemato l'indice di liquidità, è necessario chiudere gli acquisti di ...

Pubblicità

emilia31069737 : @matteosalvinimi L’Italia si deve opporre e basta. Senza rinvii. - FrammentiBN : Il BiancoNero: - infoitsport : Juve, messaggio da Di Maria: basta rinvii, c'è la svolta per la risposta - infoitsport : Juve, Di Maria lancia un messaggio: basta rinvii, in attesa della risposta arriva la svolta - zazoomblog : Juve messaggio da Di Maria: basta rinvii c'è la svolta per la risposta - #messaggio #Maria: #basta #rinvii… -