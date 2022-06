Wimbledon 2022, il tabellone maschile e il percorso degli italiani. Possibile semifinale Berrettini-Nadal, Sonego permettendo (Di venerdì 24 giugno 2022) Il sorteggio del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2022 ha equamente diviso i sei italiani ai nastri di partenza: nella parte alta ci sono Jannik Sinner, numero 10, Fabio Fognini ed il qualificato Andrea Vavassori, in quella bassa presenti Matteo Berrettini, numero 8 del seeding, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, testa di serie numero 27. La parte alta è presidiata dal serbo Novak Djokovic, il quale però soltanto ai quarti potrebbe incrociare uno tra Jannik Sinner e Fabio Fognini: Possibile un derby agli ottavi, ma Sinner, non un drago sull’erba, dovrà affrontare subito lo svizzero Stan Wawrinka, mentre Fognini al secondo turno potrebbe incrociare il numero 6, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il qualificato azzurro Andrea Vavassori, invece, si ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Il sorteggio deldi singolarediha equamente diviso i seiai nastri di partenza: nella parte alta ci sono Jannik Sinner, numero 10, Fabio Fognini ed il qualificato Andrea Vavassori, in quella bassa presenti Matteo, numero 8 del seeding, Lorenzo Musetti e Lorenzo, testa di serie numero 27. La parte alta è presidiata dal serbo Novak Djokovic, il quale però soltanto ai quarti potrebbe incrociare uno tra Jannik Sinner e Fabio Fognini:un derby agli ottavi, ma Sinner, non un drago sull’erba, dovrà affrontare subito lo svizzero Stan Wawrinka, mentre Fognini al secondo turno potrebbe incrociare il numero 6, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il qualificato azzurro Andrea Vavassori, invece, si ...

