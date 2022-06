Tottenham, Di Marzio: “Blitz Paratici tra Roma e Milano. Cessioni e non solo…” (Di venerdì 24 giugno 2022) Tottenham DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando dell’arrivo di Paratici in Italia. Ecco quanto affermato. Tottenham, Di Marzio: “Blitz Paratici tra Roma. Cessioni e non solo…” Il Tottenham continua a guardare all’Italia per condurre il proprio mercato dopo aver pescato Kulusevski e Bentancur dalla Juventus a gennaio. Il ds dei londinesi, Fabio Paratici, si è recato oggi a Milano per incontrare alcuni club di Serie A: sul tavolo le possibili Cessioni di alcuni giocatori degli Spurs. Si parte con la Sampdoria: i ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando dell’arrivo diin Italia. Ecco quanto affermato., Di: “trae non” Ilcontinua a guardare all’Italia per condurre il proprio mercato dopo aver pescato Kulusevski e Bentancur dalla Juventus a gennaio. Il ds dei londinesi, Fabio, si è recato oggi aper incontrare alcuni club di Serie A: sul tavolo le possibilidi alcuni giocatori degli Spurs. Si parte con la Sampdoria: i ...

