Sì alla candidatura Ue di Ucraina e Moldavia. Michel: “Giornata storica”. Esulta Zelensky (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all'Ue per Ucraina e Moldavia. "E' un momento storico - ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel - l'Unione europea ha deciso di approvare lo status di candidato all'Ucraina e alla Moldavia". Il Consiglio ha inoltre deciso di riconoscere la prospettiva europea della Georgia e si è detto pronto a concederle lo status di candidato una volta affrontate le priorità in sospeso. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si è congratulata con i presidenti Volodymyr Zelensky, Maia Sandu e Irakli Garibashvili. "Tutti e tre i vostri paesi fanno parte della nostra famiglia europea. E oggi la storica decisione dei leader lo conferma. Concedono a tutti e tre la ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all'Ue per. "E' un momento storico - ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles- l'Unione europea ha deciso di approvare lo status di candidato all'". Il Consiglio ha inoltre deciso di riconoscere la prospettiva europea della Georgia e si è detto pronto a concederle lo status di candidato una volta affrontate le priorità in sospeso. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si è congratulata con i presidenti Volodymyr, Maia Sandu e Irakli Garibashvili. "Tutti e tre i vostri paesi fanno parte della nostra famiglia europea. E oggi ladecisione dei leader lo conferma. Concedono a tutti e tre la ...

