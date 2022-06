Roma, Mourinho: “La chiave del successo è la strategia” (Di venerdì 24 giugno 2022) “La chiave del successo rimane la stessa: è tutta una questione di strategia. Non si può prevedere tutto, ma più si è preparati, più si può mettere in allenamento. Si può ridurre l’imprevedibilità e questo dà la sensazione di rendere più facili le scelte e le decisioni. Si sa che le partite di calcio comportano dei rischi, ma bisogna cercare di ridurli preparandosi al meglio”. Così Jose Mourinho in un’intervista a Sky Sports Uk parla della sua di “strategia” per rimanere ai vertici del calcio. A 60 anni ha riportato un trofeo a Trigoria dopo 14 anni: “È la natura di chi vuole rimanere nel calcio per molti anni. Se non sei innamorato del calcio e hai raggiunto tutto quello che c’è da raggiungere nel calcio, smetti e ti godi le tue medaglie. E ti godi la tua vita al di fuori del calcio. Ma se ami il ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) “Ladelrimane la stessa: è tutta una questione di. Non si può prevedere tutto, ma più si è preparati, più si può mettere in allenamento. Si può ridurre l’imprevedibilità e questo dà la sensazione di rendere più facili le scelte e le decisioni. Si sa che le partite di calcio comportano dei rischi, ma bisogna cercare di ridurli preparandosi al meglio”. Così Josein un’intervista a Sky Sports Uk parla della sua di “” per rimanere ai vertici del calcio. A 60 anni ha riportato un trofeo a Trigoria dopo 14 anni: “È la natura di chi vuole rimanere nel calcio per molti anni. Se non sei innamorato del calcio e hai raggiunto tutto quello che c’è da raggiungere nel calcio, smetti e ti godi le tue medaglie. E ti godi la tua vita al di fuori del calcio. Ma se ami il ...

