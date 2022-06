Quando corre Marcell Jacobs ai Campionati Italiani? Programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Marcell Jacobs sarà la grande stella dei Campionati Italiani 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha sciolto le riserve proprio all’ultimo istante e ha deciso che parteciperà all’evento in Programma allo Stadio Guidobaldi di Rieti. L’appuntamento è per sabato 25 giugno: batterie alle ore 19.13, finale alle ore 20.35. Il velocista lombardo torna in scena a un mese di distanza dall’unica uscita stagionale: 9.99 ventoso e 10.04 regolare al Meeting di Savona, al termine del quale rimediò un infortunio che lo ha costretto a rinunciare a tre tappe di Diamond League. Marcell Jacobs testerà la gamba a tre settimane di distanza dai Mondiali di Eugene, l’appuntamento più importante dell’intera stagione agonistica. L’azzurro sarà chiamato a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)sarà la grande stella dei2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha sciolto le riserve proprio all’ultimo istante e ha deciso che parteciperà all’evento inallo Stadio Guidobaldi di Rieti. L’appuntamento è per sabato 25 giugno: batterie alle ore 19.13, finale alle ore 20.35. Il velocista lombardo torna in scena a un mese di distanza dall’unica uscita stagionale: 9.99 ventoso e 10.04 regolare al Meeting di Savona, al termine del quale rimediò un infortunio che lo ha costretto a rinunciare a tre tappe di Diamond League.testerà la gamba a tre settimane di distanza dai Mondiali di Eugene, l’appuntamento più importante dell’intera stagione agonistica. L’azzurro sarà chiamato a ...

