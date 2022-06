Processo civile, Armando Cecatiello: "Il vero impatto della riforma" (Di venerdì 24 giugno 2022) “Sono diversi e importanti gli ambiti toccati dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge delega di riforma del Processo civile: la competenza attrattiva del tribunale ordinario, il controllo da parte del giudice per le misure adottate ex art. 403 c.c., le norme sulla negoziazione assistita anche per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio” - afferma l'avvocato Armando Cecatiello, che da oltre venticinque anni si occupa di diritto di famiglia e delle persone, e di tutela dei patrimoni ed autore del libro “Patrimoni Famiglie e Matrimoni. Conoscere i propri diritti e doveri per scelte consapevoli e serene” (BFC Books, 2022). Continua così ad ampliarsi l'insieme di norme e convenzioni che hanno spinto il nostro sistema nazionale ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “Sono diversi e importanti gli ambiti toccati dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge delega didel: la competenza attrattiva del tribunale ordinario, il controllo da parte del giudice per le misure adottate ex art. 403 c.c., le norme sulla negoziazione assistita anche per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio” - afferma l'avvocato, che da oltre venticinque anni si occupa di diritto di famiglia e delle persone, e di tutela dei patrimoni ed autore del libro “Patrimoni Famiglie e Matrimoni. Conoscere i propri diritti e doveri per scelte consapevoli e serene” (BFC Books, 2022). Continua così ad ampliarsi l'insieme di norme e convenzioni che hanno spinto il nostro sistema nazionale ad ...

Pubblicità

enpaonlus : ENPA parte civile nel processo. Vogliamo giustizia per una creatura innocente uccisa senza motivo ?@FrancoFrattini?… - ForumTgiste : RT @Monithon: Al via la tavola rotonda moderata da @LavorgnaFior Con D. Dotto @EU_reforms 'Assolutamente importante l'integrazione della… - simsavit : RT @lanf64: #Ucraina. Udienza preliminare nel primo processo per ????????????, #Mikhail Romanov, 32 anni, sarà processato in contumacia. È accusa… - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: #Ucraina. Udienza preliminare nel primo processo per ????????????, #Mikhail Romanov, 32 anni, sarà processato in contumacia. È accusa… - orlandi492 : RT @lanf64: #Ucraina. Udienza preliminare nel primo processo per ????????????, #Mikhail Romanov, 32 anni, sarà processato in contumacia. È accusa… -