Omicidio a Cerveteri | dopo 11 anni la condanna definitiva | finisce in carcere un 62enne

(Di venerdì 24 giugno 2022)– Si comunica, al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che, negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Campo di Mare e del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio svolti nell’ambito del Comune di, hanno arrestato 2 persone e denunciato a piede libero una terza persona. L’attività condotta dai militari è stata meticolosa e si è protratta per diversi giorni, al termine dei quali i due uomini arrestati sono stati localizzati, poiché attinti da provvedimento di carcerazione a seguito dipassata in giudicato. Le manette sono così scattate ai polsi di un, già noto alle Forze dell’Ordine, per essere stato autore di un ...

L'avvenne in una abitazione di via Madonna dei Canneti, a, in provincia di Roma. E Marino fu condannato a 18 anni di carcere. Pena finita di scontare appena 7 mesi fa. A novembre ...: mercoledì 22 giugno, ore 18:30, presentazione del libro 'Dentro L'Incubo' - Mercoledì 22 ... con un'accusa di concorso inche lo ha visto coinvolto con la sua ex moglie. Un'... Picchia e umilia la compagna, arrestato 50enne che aveva già ucciso la prima moglie Si comunica, al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che, negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Campo di Mare e del Nucleo Operativo della Compagnia ...Picchia e umilia la compagna, arrestato Massimiliano Marino. Il cinquantenne aveva da poco scontato una condanna a 18 anni per l’omicidio della prima moglie. E per lui si sono spalancate ...