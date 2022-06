Nuoto | Simona Quadarella e la quarta medaglia mondiale del coraggio a Budapest

(Di venerdì 24 giugno 2022) Unadici ha messo tanto carattere nel corso della Finale degli 800 stile libero dei Mondiali 2022 diin vasca lunga a(Ungheria). La romana, nell’atto conclusivo in cui Katie Ledecky ha ottenuto il quinto oro consecutivo a livello iridato nella specialità, si è portata a casa un bronzo dal valore particolare. I 1500 stile libero avevano lasciato una traccia molto importante sullo spirito dell’atleta, uscita delusa e amareggiata dalla vasca, avendo da se stessa pessime sensazioni. Non era quella lacombattiva che mette il suo “veleno” in piscina per il raggiungimento di un dato traguardo. La condizione non è ottimale e questo chiaramente incide, ma era venuta a mancare una componente essenziale nel corso delle ...

...da vivere a tutta nella mia Roma - ha detto-. Grazie a tutti, dai 1500 ero uscita veramente male'. L'Italia è attualmente quarta nel medagliere con 9 medaglie . La giornata per il...Non delude invece, soprannominata "Veleno", per il suo essere spietata in vasca. E il nomignolo si rivela quanto mai azzeccato in una finale degli 800 stile libero in cui l'azzurra alza i giri ...Una medaglia di coraggio. Simona Quadarella ci ha messo tanto carattere nel corso della Finale degli 800 stile libero dei Mondiali 2022 di nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria). La romana, ...AGI - Dopo il quinto posto nei 1500 stile libero, la gara che tre anni fa l'aveva vista salire sul tetto del mondo, aveva lasciato il bordo vasca con il broncio, delusa, amareggiata.