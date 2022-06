Maria De Filippi, avete mai visto il figlio? Chi è e cosa fa Gabriele (Di venerdì 24 giugno 2022) Gabriele, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è l’orgoglio dei genitori. Di recente alcune notizie di gossip lo hanno riguardato da vicino. Proviamo a scoprire qualcosa in più del personaggio e che cosa faccia nella vita. Gabriele è il figlio di due personaggi molto famosi in Italia. Il padre è il giornalista e autore televisivo Maurizio Costanzo, il cui nome è indissolubilmente legato all’omonimo talk show della seconda serata di Canale 5. La madre è invece la conduttrice televisiva Maria De Filippi, considerata la signora di Mediaset per eccellenza, La De Filippi è anche creatrice dei programmi Amici (in tutte le sue declinazioni), Uomini e Donne, Temptation Island, C’è posta per te e ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 giugno 2022), ildiDee Maurizio Costanzo è l’orgoglio dei genitori. Di recente alcune notizie di gossip lo hanno riguardato da vicino. Proviamo a scoprire qualin più del personaggio e chefaccia nella vita.è ildi due personaggi molto famosi in Italia. Il padre è il giornalista e autore televisivo Maurizio Costanzo, il cui nome è indissolubilmente legato all’omonimo talk show della seconda serata di Canale 5. La madre è invece la conduttrice televisivaDe, considerata la signora di Mediaset per eccellenza, La Deè anche creatrice dei programmi Amici (in tutte le sue declinazioni), Uomini e Donne, Temptation Island, C’è posta per te e ...

