La Salernitana e le 'big': le date da cerchiare sul calendario (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il sorteggio dei calendari rappresenta da sempre il punto di partenza della nuova stagione. E' il giorno in cui il passato va definitivamente in archivio e ci si approccia al futuro immaginando un nuovo percorso da vivere sui gradoni. E' così anche per i tifosi della Salernitana, che attendevano con ansia di conoscere il cammino dei granata nella prossima stagione. E se per formulare un bilancio sulle difficoltà è bene tener d'occhio la collocazione degli scontri diretti, la vera suggestione è rappresentata dagli appuntamenti con le big. Gli uomini di Davide Nicola partiranno col botto, dal momento che già nella prima giornata all'Arechi approderà la Roma di José Mourinho per una vigilia di Ferragosto infuocata. Il successivo incrocio con una grande del nostro calcio sarà quello con la Juventus, circa un mese dopo (11 settembre) ...

